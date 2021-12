Enquete: o que representou o Ba-Vi para Marquinhos Santos?

No comando do Bahia desde o início da temporada, o técnico Marquinhos Santos ainda não tem a confiança plena do torcedor. O treinador acumula quatro triunfos, três empates e três derrotas, incluindo a eliminação precoce da Copa do Nordeste e a campanha irregular no Campeonato Baiano.

Impaciente, os tricolores chegaram a pedir a cabeça do Marquinhos, que foi mantido pela diretoria do Esquadrão. Um triunfo convincente no clássico de domingo, 23, poderia aliviar a pressão em cima do técnico, da mesma forma que uma derrota poderia resultar na demissão do comandante.

E você, torcedor, acha que o empate com o arquirrival mantém o sinal de alerta ligado no comando técnico do Bahia? Marquinhos Santos merece mais tempo para mostrar serviço? Vote na enquete e participe!

