Enquete: Kleina é o nome certo para tirar o Bahia da Z-4?

Gilson Kleina, ex-Palmeiras, é o grande favorito para substituir o técnico Marquinhos Santos, demitido do Bahia na noite deste sábado, 26, após a derrota para o Internacional, por 1 a 0.

O treinador, que conseguiu o acesso à Série A com o Verdão, no ano passado, e com a Ponte Preta, em 2012, está em negociações avançadas e deve desembarcar em Salvador nesta segunda-feira, 28.

Aos 46 anos, o curitibano é considerado um dos nomes mais promissores da nova geração de treinadores, mas tem apenas o time paulista como grande clube no seu currículo. Você, torcedor, acha que Kleina é o nome certo para tirar o Esquadrão da zona de rebaixamento? Participe de nossa enquete!

adblock ativo