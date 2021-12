Enquete: Joel está certo em poupar jogadores para o Ba-Vi?

O técnico Joel Santana vai poupar todo o time titular e até mesmo a si próprio do jogo contra a Luverdense, que acontece nesta quarta-feira, 8, na cidade de Lucas de Rio Verde, no Mato Grosso, na partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil.

Objetivo é preservar os jogadores para o primeiro jogo da final do campeonato baiano, no domingo, 12, na Arena Fonta Nova. A viagem para o interior do Mato Grosso, a 2.735 km de Salvador e a 332 km de Cuiabá, capital do Mato Grosso, é longa e leva leva aproximadamente quatro horas de carro partindo de Cuiabá.

Você concorda com a decisão do Bahia de mandar uma equipe reserva para jogar contra o Luverdense, no Mato Grosso, pela Copa do Brasil? Basta responder à enquete:

