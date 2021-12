Enquete: como será o reencontro de Maxi com o ex-clube?

Ídolo do Vitória em 2013, Maxi Biancucchi hoje defende as cores do maior rival. Depois de um imbróglio para renovar o contrato com o rubro-negro e não conseguir entrar em acordo com o clube, o atacante acabou assinando com o Bahia para esta temporada.

E, neste domingo, 23, o argentino vai enfrentar seu ex-clube pela primeira vez desde que "virou a casaca" e mudou para o lado tricolor.

Depois de uma apresentação diferenciada, com direito a mulheres caracterizadas de baianas de acarajé e o hino do Bahi, tocado em ritmo de tango, ele ainda não conseguiu corresponder em campo à expectativa da torcida.

Se no Vitória ele era venerado pelo torcedor, a situação no Esquadrão está longe de ser uma lua de mel. Ainda sem conseguir engrenar com a camisa tricolor, Maxi não repete as atuações da temporada passada e chegou a ser vaiado no magro triunfo sobre o Conquista, na terceira rodada da Copa do Nordeste.

No entanto, mesmo com o mau momento vivido pelo tricolor, Maxi disse estar tranquilo e trabalhando firme para voltar a marcar e apresentar o bom futebol que o projetou no ano passado.

E você, torcedor, acha que o argentino vai conseguir resgatar o bom futebol diante do ex-clube? O duelo com o Vitória pode ser a chance dele engrenar com a camisa do Bahia? Vote na enquete e participe!

