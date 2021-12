Enquete: Charles deve ser efetivado como técnico do Bahia?

Nada de Gilson Kleina, e nem de Charles Fabian. Mais de 15 dias após a demissão de Marquinhos Santos, o torcedor do Bahia inicia mais uma semana sem saber quem comandará a equipe no restante da temporada.

Tanta indecisão pode, enfim, acabar esta semana. Segundo fontes internas do clube, uma reunião da diretoria nesta segunda-feira, 11, deve definir o nome do novo comandante, e o interino Charles Fabian tem grande chance de ser efetivado [vote na enquete abaixo].

O ex-atacante do Tricolor, por enquanto, desconhece a possibilidade. "Não, ninguém conversou comigo até agora sobre isso (a chance de ser efetivado hoje). Vou chegar lá como fiz em todos esses dias: para trabalhar pelo clube, seja lá qual for a função que me derem", disse no domingo, 10, em entrevista à reportagem de A TARDE.

A melhora no rendimento da equipe e a aceitação por parte da torcida contam a favor de Charles. Em três jogos no comando, o ex-técnico do sub-20 conquistou dois triunfos e um empate. O Bahia marcou três gols e sofreu apenas um.

O interino destacou que vem trabalhando focado nos últimos dias, sem conversar com a diretoria sobre quem vai ou não assumir o time. "A conversa que tive foi antes de assumir. De lá para cá tenho trabalhado com tranquilidade, eles me passam confiança", garante.

Nas entrevistas os próprios jogadores têm se posicionado, ainda que de forma subentendida, a favor de Charles. "Ele está insistindo na bola parada, treinamos bastante isso. Charles está de parabéns pela insistência nos treinamentos e está aí o resultado", disse o meia Marcos Aurélio após o triunfo por 1 a 0 sobre o Goiás, no sábado, com gol de cabeça de Fahel. "A alegria voltou e o torcedor tem visto isso e reconhecido", disse o zagueiro Demerson, também após a partida.

O interino explica como tem agido para conquistar o elenco tão rapidamente. "Dessa forma, mostrando a eles a realidade do clube, o momento que estamos passando, a forma como trabalho, e acho que eles entenderam tudo. Temos um relacionamento legal de trabalho e comprometimento", disse.

O anúncio do novo treinador era esperado para domingo. Na semana passada, o empresário de Gilson Kleina, Anderson Suave, afirmou que o treinador tinha uma proposta em mãos e que responderia até domingo. Uma diferença financeira ainda estaria emperrando o acerto. Procurados pela reportagem, nem Suave, nem Rodrigo Pastana, diretor de futebol do Tricolor, atenderam às ligações.

Charles garante estar pronto para assumir o clube caso seja o escolhido. "Estou preparado, com certeza, já falei sobre essa possibilidade várias vezes. Se a direção tomar essa decisão estou muito tranquilo, se me chamarem para outra função, também", disse. Caso Kleina seja o escolhido, a diretoria já declarou que pretende colocar Fabian como seu auxiliar técnico.

>>E você, acha que Charles Fabian deve ser efetivado como técnico do Bahia? Vote na enquete abaixo e opine!

