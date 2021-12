Enquete: Bahia conseguirá reverter o placar contra o Ceará?

O Bahia ficou 16 jogos sem perder e achou de entregar o ouro ao bandido na hora que não deveria. Diante de quase 41 mil torcedores na Arena Fonte Nova, na noite de quarta-feira, 22, o tricolor foi derrotado por 1 a 0, pelo Ceará, na primeira partida da final da Copa do Nordeste.

O gol saiu numa folha grotesca do jovem goleiro Jean. Seu reserva Douglas Pires também teve falha clamorosa na semifinal diante do Sport. Ambos os goleiros sofrem agora com desconfiança e precisarão ter o equilíbrio emocional melhor cuidado.

Seja qual for o titular, na próxima quarta, 29, na Arena Castelão, o time do técnico Sérgio Soares terá que derrotar o Vovô por uma diferença de dois gols para conquistar o tricamepeonato da competição regional. Se devolver o placar, motiva uma disputa por pênaltis. Ganhando por qualquer outro resultado, leva a taça.

Para você, torcedor, o Bahia conseguirá reverter o placar contra o Ceará e faturar o título da Copa do Nordeste? Vote na enquete abaixo e opine!

