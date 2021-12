Enfim contratado, Adriano quer estrear pelo Bahia

Fim da espera. Depois de 28 dias, período em que treinou no Fazendão enquanto aguardava pela chegada da documentação a ser enviada pelo Dailan Shine, da China, o atacante Adriano "Michael Jackson" finalmente selou a sua volta ao clube nesta terça-feira, 26.

Contente com a assinatura do contrato, Adriano finalmente falou como novo reforço do tricolor e revelou a sua ansiedade por voltar a vestir a camisa do Esquadrão, time que o projetara em 2010, durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Estava muito ansioso. Foi difícil ter que ficar esperando a documentação. Mas esse tempo foi bom para poder pegar ritmo e para ficar bem preparado", disse Adriano.

Se depender do jogador, ele já poderá estrear no dia 20 de março, data do primeiro jogo do Bahia no Campeonato Baiano. Confiante, o atacante promete ainda marcar pelo menos três gols a cada partida disputada na Arena Fonte Nova, que será a nova casa do tricolor. "E, se começar por um Ba-Vi, melhor ainda", disparou, em tom de provocação.

Levado a comentar sobre o seu desempenho no clube chinês, onde, em 44 partidas da liga local, fez apenas sete gols, o jogador atribuiu o baixo desempenho ao fato de ter sido escalado como meio-campista.

"Lá, eu jogava em uma posição diferente, na meia. Aí, ficava mais difícil pra fazer gol. Prefiro atuar como atacante", afirmou.

Adriano falou também como foi a sua experiência no futebol chinês e confessou que, diante do estilo de jogo dos asiáticos, se poupava durante alguns momentos das partidas.

"Os chineses só jogam na vontade. Eu tocava e, em vez de o cara devolver, dava um chutão pra frente. E pra me comunicar? Só fazia xingar os caras... ninguém entendia mesmo. Tinha jogo que eu nem suava a camisa", finalizou.

