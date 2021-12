Enfim apresentado, Rafael Miranda espera estrear pelo Bahia

O volante Rafael Miranda chegou ao Fazendão no começo de junho, mas falou pela primeira vez como jogador do Bahia somente na tarde desta segunda-feira, 1, após os treinamentos no Fazendão.

O jogador, que atuava pelo Marítimo, de Portugal, se disse contente por ter retornado ao Brasil e se colocou à disposição do técnico Cristóvão Borges para ir a campo no jogo do próximo domingo, 7, contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova.

"A expectativa sempre é muito boa. Pude retornar ao meu país de origem após alguns anos fora para disputar o Brasileirão. Estive fora e posso comprovar, o Campeonato Brasileiro é um dos melhores do mundo. Todas as equipes brigam lá em cima. Estou muito animado em poder ajudar o Bahia. Em relação ao jogo, é uma grande partida. O Corinthians é o campeão do mundo. Se eu estiver regularizado e o Cristóvão puder contar comigo, estarei pronto para contribuir", disse Rafael Miranda.

Para o meio-campista, o longo tempo que passou em adaptação no time baiano foi fundamental para que ele estivesse pronto para atuar contra o Corinthians.

"Você chegar no clube, ficar quatro ou cinco dias treinando e ir para uma partida oficial é complicado. Ainda mais para mim, que venho de férias. Ter mais de três semanas para conhecer os companheiros, achar uma casa, acelerar esse processo e adaptação foi muito bom. Isso foi essencial para que eu pudesse ser opção para a partida contra o Corinthians. Se eu tivesse começado agora dificilmente estaria à disposição", destacou.

adblock ativo