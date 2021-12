Enderson valoriza primeiro triunfo fora de casa do Bahia

O técnico Enderson Moreira valorizou bastante o triunfo do Bahia sobre o Ceará, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira, 29, quando o Tricolor conquistou sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante destacou a postura dos seus jogadores no embate e ressaltou a importância de usar o contra-ataque para "matar" o jogo.

"Hoje, acima de tudo, o importante era os três pontos. Fizemos partidas de qualidade fora de casa e o triunfo escapava. Mesmo com o assédio do Ceará, tivemos tranquilidade para buscar o resultado positivo. No segundo tempo a gente controlou melhor o jogo, no primeiro a gente sofreu, a gente não costuma oferecer espaço, então tivemos dificuldade. Depois conseguimos fazer melhor, a equipe teve condições e com a vantagem, o Ceará ia sair com mais vontade e ia se expor mais. Tivemos capacidade de não colocar o time atrás em mudanças e sabendo que poderíamos conquistar em uma situação de contra-ataque", disse.

Questionado sobre as condições do estádio Presidente Vargas, Enderson não poupou críticas ao gramado do local. "Já vim aqui no PV alguns anos atrás e com a qualidade do gramado melhor. A gente sabe que o gramado hoje não está nas melhores condições. A grama é diferente, piso diferente. É um estádio charmoso, cria um clima diferente. E as arenas nós estamos mais acostumados. Temos que nos adaptar nesses confrontos".

A delegação do Bahia desembarca nesta quinta-feira, 30, em Salvador e se reapresenta na sexta, 31, onde treina de olho no confronto com o Atlético-PR, que acontece neste domingo, 2, às 16h, na Arena da Baixada. Com 25 pontos conquistados, o Bahia ocupa a 11ª colocação do Brasileirão.

