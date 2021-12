Enderson sobre duelo com o Palmeiras: "Precisamos estar equilibrados"

O Bahia terá uma grande batalha diante do Palmeiras neste domingo, 16, na Fonte Nova, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. Com a missão de somar pontos e evitar sustos nas últimas rodadas, o técnico Enderson Moreira acredita em uma melhora no desempenho da equipe.

"Quase ninguém no mundo joga tanto jogos em seguida assim. Essa semana aberta para a gente, é uma semana mais de recuperação do que de qualquer outra coisa", comentou o treinador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 14.

Para o duelo, o comandante Tricolor pode ter um desfalque de última hora. O zagueiro Tiago, que saiu do treino de quinta, 13, sentindo dores, não desceu para o campo na atividade desta sexta, 14, e é dúvida para o jogo. "Ainda vou pensar. Vamos aguardar o Tiago até o último minuto, vamos ver se ele tem possibilidade de se recuperar", comentou.

Enderson também falou sobre a expectativa para o embate deste domingo na Fonte. "A gente tem um jogo extremamente difícil contra o Palmeiras. É uma equipe muito forte, independentemente de quem possa vir. São atletas que tem muita qualidade. A questão de três volantes, podemos usar em determinados jogos. Usamos contra o São Paulo, com Flávio pelo lado para ajudar a fechar o corredor. O Palmeiras não vai ficar atrás se defendendo. A equipe vai argumentar o jogo, criar situações. Precisamos estar equilibrados", concluiu.

*Sob a supervisão do editror Nelson Luis

