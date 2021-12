Enderson reclama de calendário e projeta alteração tática

A grande sequência de jogos neste mês de agosto – nove partidas em 28 dias – e o desgaste dos jogadores são as justificativas do treinador Enderson Moreira para não ter escalado o que tem de melhor na última rodada do Campeonato Brasileiro, por exemplo, quando deixou Gilberto, Bruno e Lucas Fonseca de fora do duelo com o Santos. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 28, o comandante reclamou do calendário apertado e relatou que não poupa jogadores por escolha própria.

“O Bahia tem jogado quarta e domingo não sei quanto tempo. Isso depende de calendário. A gente não poupa jogador. A gente não põe jogador quando ele não tem condição de jogar. Os jogadores que não foram para esse jogo não tinham a mínima condição de jogar. A gente não está na situação de poder poupar. A gente sempre pensa em colocar o melhor time possível. Não é porque o treinador quer segurar um atleta. Quando ele não tem condição de jogar, a gente não leva. Toda vez que eles possuem a capacidade de poder participar, a gente leva todo mundo, força total”, disse.

Em relação ao confronto diante do Ceará nesta quarta, 29, às 19h30, no estádio Presidente Vargas, o treinador revelou que pode fazer uma alteração tática na formação da equipe. “Estou avaliando algumas possibilidades. A gente teve um dia de treino. Como o jogo foi no sábado, a gente tem um dia para armar alguma situação mais tática. Pode ser que tenha uma modificação, mas no sistema mesmo do que propriamente em troca de jogadores. Vou testar e, se for conveniente, a gente pode fazer essa alteração”, completou Enderson.

Sem poder contar com o volante Élton, nem com os zagueiros Tiago e Douglas Grolli, o treinador do Bahia vai promover as entradas dos jovens Flávio e Éverson no time titular. Com 22 pontos, o Bahia é o atual 15º colocado do Campeonato Brasileiro.

