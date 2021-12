Enderson Moreira fecha treino e faz mistério no Bahia

Em preparação para o clássico Ba-Vi, o técnico do Bahia, Enderson Moreira, fechou o treino na tarde desta sexta-feira, 8, e a imprensa só pôde acompanhar o aquecimento.

O time reserva treinou com bola e os titulares fizeram tratamento para recuperar do desgaste do último jogo. Eles fizeram trabalho na academia, fisioterapia, além de piscina aquecida e barril de gelo.

A boa notícia desta sexta foi a participação normal na atividade do atacante Fernandão e dos volantes Elton e Yuri, que podem ficar como opções no banco de reservas no Ba-Vi.

Além da ausência do volante Gregore, que sofreu uma entorse no joelho direito, Élber é outro que pode ficar fora do clássico. O atacante saiu machucado no jogo de quarta em Natal.

Já os atacantes Rogério e Arthur Caíke ainda não estão liberados para os treinos com o grupo e desfalcam o time no clássico

Volante no DM

O exame de imagem realizado nesta sexta detectou uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho direito do volante Gregore.

Segundo a assessoria de imprensa do Tricolor, o jogador não passará por cirurgia e realizará tratamento conservador na fisioterapia do clube.

Os médicos não deram a previsão de tempo para o tratamento, mas a média é de seis a oito semanas para essa lesão.

Ingressos

A última parcial divulgada pelo Bahia de ingressos vendidos para o clássico Ba-Vi de domingo, 10, é de mais de 25 mil, incluindo os sócios com acesso garantido. A venda continua nos pontos físicos e no site www.itaipavaarenafontenova.com.br.

O acesso à Fonte Nova neste Ba-Vi pelo Portão Norte será só para os sócios do Esquadrão com acesso garantido. Os demais torcedores que adquirirem ingressos entrarão pelo Portão Sul, Superior Norte e Leste. O clássico será mais uma vez de torcida única, só tricolores entram.

