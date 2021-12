Enderson Moreira fala sobre possível demissão do cargo

Após a derrota por 1 a 0 para o Sergipe, nesta quarta-feira, 13, na Arena Fonte Nova, em disputa pela Copa do Nordeste, O técnico Enderson Moreira, vaiado junto com o time pela torcida enquanto estavam em campo, falou sobre a possibilidade de deixar o comando tricolor.

"O Bahia tem um dos melhores diretores de futebol do Brasil, tem um presidente e um vice-presidente que pensam muito no clube. No momento que eles acharem que não é mais interessante, eu só tenho que respeitar. Então estou sempre tentando fazer o meu melhor e acho que essa é minha consciência”, pontuou.

O empate no clássico do último domingo e a derrota em casa para o até então, lanterna do grupo A, evidenciou uma crise de comando no elenco do Bahia, porém o técnico tratou de minimizar a situação: "Eu asseguro que o Bahia tem um grupo que trabalha muito. Eles estão muito imbuídos no objetivo do clube e o ambiente nosso é sempre muito bom. O Bahia fez um grande investimento nesse ano, só que isso demanda tempo. Mas eu posso garantir que os atletas estão comprometidos com o Bahia acima de tudo”. explicou o técnico.

Enderson Moreira chegou em junho do ano passado - quando pediu para ser desligado do cargo no América Mineiro para treinar o Tricolor. Desde então ele acumula 53 partidas oficiais a frente do Bahia, sendo 17 vitórias, 20 empates e 16 derrotas.

