Enderson Moreira é apresentado no Bahia nesta terça-feira

Quinze dias depois de demitir Guto Ferreira, o Bahia enfim será treinado por um novo técnico. Enderson Moreira, que foi anunciado pelo Tricolor no sábado, 16, será apresentado oficialmente nesta terça-feira, 19, no Fazendão.

Logo depois de conversar com os jornalistas, o ex-treinador do América-MG vai comandar o primeiro trabalho com seu novo grupo de jogadores. O técnico de 46 anos terá quatro competições pela frente até o fim da temporada: Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana.

Mesmo sem Enderson, os jogadores do Bahia se reapresentaram na tarde desta segunda, 18, e deram início aos trabalhos de olho na partida de quinta, 21, contra o Ceará, pelo jogo de ida da semifinal do Nordestão. Douglas, Júnior Brumado e Edigar Junio ficaram apenas no departamento médico.

