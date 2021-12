Enderson lamenta eliminação na Copa do Brasil e enaltece grupo

O técnico Enderson Moreira ficou satisfeito com atuação do Bahia na derrota para o Palmeiras, na noite da última quinta-feira, 16, mesmo com a derrota que culminou na eliminação da equipe na Copa do Brasil. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante exaltou a postura do time em campo e destacou que o Tricolor merecia avançar de fase na competição nacional.

"A gente lamenta muito porque a gente merecia muito essa classificação, jogamos para isso os dois jogos. Tivemos na maioria do tempo uma imposição, criamos boas oportunidades. É claro que se trata de uma equipe qualificada, jogadores capazes. O primeiro tempo eles criaram chances, bateram falta rápido, mas foi mais que termos de organização. A gente queria dar essa classificação para o nosso torcedor que tanto merece", disse.

O treinador aproveitou ainda para valorizar seus atletas e destacar a pressão que o Bahia vem sofrendo para alcançar bons resultados. "Muito mérito dos atletas que tem tentado executar aquilo que a gente tem passado. Com as partidas eles estão assimilando, vendo o que a gente precisa fazer. Temos que exaltar o comprometimento deles. Estamos jogando com uma pressão enorme para vencer, com a corda no pescoço. O Palmeiras consegue em alguns momentos usar equipe alternativa e isso contribui para não fazer o segundo tempo como o primeiro", completou Enderson.

O Bahia volta à campo diante do Cruzeiro, neste domingo, 19, às 16h, no estádio do Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sul-Americana

Eliminado da Copa do Brasil, mas nas oitavas de final da Sul-Americana, essa é a situação do Bahia. E na noite desta quinta-feira, 16, o Tricolor conheceu seu próximo adversário na competição continental.

Será o Botafogo, que eliminou o Nacional (PAR), e irá enfrentar o time do treinador Enderson Moreira com a primeira partida no estádio Engenhão e o segundo confronto na Arena Fonte Nova. As datas e horários dos duelos serão confirmados posteriormente pela Conmebol.

adblock ativo