Enderson lamenta derrota do Bahia: 'Faltou eficiência'

O técnico Enderson Moreira lamentou a derrota do Bahia para o Internacional na noite da última quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova, em partida válida pelo Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante reconheceu a boa qualidade do adversário, mas destacou que sua equipe merecia uma sorte melhor na partida devido ao bom desempenho em campo.

"O resultado da partida às vezes escapa. Reconheço o desempenho do Internacional, mas o merecimento foi contrário. A gente buscou firme, mas futebol é assim. A gente observa a atuação, percebe que a equipe pode brigar por coisas maiores, mas futebol tem vezes que não acontece. Precisamos ser efetivos, aproveitar as oportunidades... Não temos tempo para treinar. Na base da conversa, vamos fazer melhorar um pouquinho na finalização, no último passe, para transformar a atuação em três pontos", disse.

Questionado sobre o que vem faltando ao tricolor, que, apesar das boas atuações, não consegue triunfar, o treinador apontou que a ineficiência ofensiva tem sido o maior problema do time.

"Talvez tenha faltado não só sorte, mas eficiência. Tivemos boas oportunidades e a gente acabou não conseguindo. Infelizmente, para todo mundo, não conseguimos manter essa sequência grande de invencibilidade. Merecíamos um resultado diferente. O Internacional, após o gol, jogou na intermediária defensiva, isso criou dificuldades, porque eles são muito competentes", afirmou.

O técnico ainda destacou que "buscamos o gol durante todo o jogo, no segundo tempo com volume maior, criando, mas infelizmente saímos derrotados. Vamos levantar a cabeça. A gente não pode entusiasmar com os resultados positivos e não podemos lamentar demais os resultados ruins”.

Por fim, o técnico do Esquadrão prometeu uma boa postura da equipe nas próximas partidas fora de casa. “Quando você joga fora, simplesmente aceita a posse e tenho proposta de jogar para frente. Posso não conquistar, mas tenho ideias claras de ofensividade. Não temos tido atitude reativa e não é assim que eu acho que o Bahia, pela grandeza, precisa se portar. É isso que estou buscando com eles. Muito me orgulha da forma que eles têm lutado”, salientou.

O Bahia encara agora uma sequência de três jogos longe de Salvador no Campeonato Brasileiro, diante de Santos, Ceará e Atlético-PR. Com 22 pontos, o tricolor ocupa a 11ª colocação da competição nacional.

