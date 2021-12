Enderson faz ajustes no Bahia antes de pegar o Vasco no Rio

Sob um calor de 27º, o elenco do Bahia encarou na manhã deste sábado, 22, mais um treino visando o confronto contra o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro. A partida será na segunda-feira, 24. às 20h, e é válida pela 26ª rodada do Brasileirão.

O técnico Enderson Moreira utilizou o treinamento para realizar ajustes na equipe, orientando a parte técnica e tática em um trabalho em campo reduzido, com os jogadores que estavam à disposição.

O meia argentino Allione e o zagueiro Tiago deram continuidade ao processo transição técnica. Com dores no tornozelo, o zagueiro Lucas Fonseca realizou tratamento no DM, assim como Zé Rafael, que saiu do jogo contra o Botafago com incômodo muscular.

Neste domingo, 23, antes do embarque para o Rio de Janeiro, o grupo realiza pela manhã mais uma atividade com bola no Fazendão.

Renovação

Após completar 200 jogos pelo Esquadrão, o zagueiro Lucas Fonseca renovou o vínculo com o clube até dezembro de 2019. Confira abaixo o vídeo produzido pelo clube em comemoração à marca jogador.

