Enderson fala em “grande oportunidade” no Bahia

O fim de um ciclo e a grande oportunidade de um novo trabalho. Foi assim que Enderson Moreira definiu a decisão de, pela primeira vez na carreira, interromper o contrato com uma equipe, no caso o América-MG, para assumir o Bahia.

Uma semana antes de ser anunciado oficialmente como técnico do Esquadrão, Enderson tinha afirmado que não aceitaria nenhuma proposta para deixar o Coelho. Entretanto, o convite para assumir o Tricolor baiano, além da parada para a Copa do Mundo, fizeram com que o treinador mudasse de ideia.

“Meu ciclo no América-MG estava muito perto do fim. Estava lá há praticamente dois anos. E temos essa parada no futebol brasileiro. Eu visualizei aqui uma grande oportunidade de desenvolver um bom trabalho”, declarou o comandante Tricolor, nesta terça-feira, 19, na sua primeira coletiva no Fazendão.

Enderson começa seu trabalho com um desafio logo na primeira semana no clube: melhorar o desempenho do Esquadrão jogando fora de casa, principal deficiência do Bahia sob o comando de Guto Ferreira. Com apenas dois dias de treino, Enderson será o treinador da equipe nesta quinta, 21, às 21h45, quando o Tricolor enfrenta o Ceará, no Castelão, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste.

Para o treinador, o que o Bahia precisa melhorar é, principalmente, aprender a controlar as partidas longe de Salvador.

“Precisamos maturar o que é jogar fora de casa. Às vezes, nem é ser protagonista e ter muito a posse de bola. É dar poucas oportunidades, segurar o jogo”.

Em sua primeira atividade no Fazendão, Enderson manteve a base do time que o Corinthians derrotou pelo Brasileirão, apenas colocando Mena no lugar de Élber durante o treino. Assim, o provável time contra o Ceará será formado por: Anderson; Nino, Lucas Fonseca, Tiago e Léo; Gregore, Elton, Régis, Zé Rafael e Élber (Mena); Kayke.

