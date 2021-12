Enderson enaltece competitividade e postura do Bahia no Uruguai

O técnico Enderson Moreira ficou bastante satisfeito com o empate do Bahia diante do Atlético Cerro (URU), que culminou com a classificação inédita do clube às oitavas de final da Sul-Americana.

Após a partida, em entrevista coletiva em Montevidéu, o comandante tricolor enalteceu a atuação dos seus jogadores e lamentou a expulsão do volante Nilton, que está suspenso e não poderá atuar na próxima fase do torneio.

"Tenho uma conversa que toda vez que perde um atleta, a chance de não conseguir o triunfo aumenta. Aconteceu que perdemos um jogador e tivemos que nos sacrificar. Infelizmente, isso aconteceu. A equipe deles está acostumada com o campo, muito frio. Temos que enaltecer a competitividade. Estamos em uma sequência difícil e acho que a equipe tem dado uma resposta positiva dentro do exigido", disse.

O treinador aproveitou também para lamentar o fato de não ter tempo para treinamentos, já que a equipe vem atuando com uma partida em cima da outra, por conta do calendário apertado. “A gente tem que passar para os atletas e eles estão abertos para isso. Muitas vezes é na base do vídeo, do campo magnético. É mérito do grupo que tem acreditado, procurado executar", completou Enderson.

Ele ainda disse que "tirando o jogo desta quarta, que não podemos avaliar a parte técnica, acho que a equipe tem mostrado qualidade de jogo, de competitividade, jogando dentro e fora com o mesmo padrão, buscando sempre o resultado”.

O Bahia volta a campo neste sábado, 11, às 19h, diante do América-MG, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já na Sul-Americana, o tricolor aguarda o vencedor de Nacional (PAR) e Botafogo para conhecer seu próximo adversário.

