Enderson é demitido do Bahia após eliminação no Nordestão

O Bahia anunciou, em uma mensagem às 22h30 deste domingo, 31, que Enderson Moreira não é mais treinador do clube.

A demissão do treinador vem após a traumática eliminação precoce na Copa do Nordeste, na 1ª fase, sábado. Entra na conta dele também a queda na Copa Sul-Americana e a quase eliminação no Baianão, competição na qual o Esquadrão só garantiu a vaga nas semifinais na última rodada e com uma combinação de resultados.

De acordo com a nota enviada pelo clube, o auxiliar Cláudio Prates é quem vai comandar o time na partida de amanhã, às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió, contra o CRB, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Enderson Moreira chegou ao Bahia em junho do ano passado, quando deixou o América-MG para assumir o Esquadrão. No tricolor, o técnico comandou o time em 59 jogos, com 22 triunfos, 19 empates e 18 derrotas – aproveitamento de 48%.

