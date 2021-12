Enderson diz ser difícil contar com Gilberto para o clássico

O Bahia deve mesmo ficar sem Gilberto para o Ba-Vi de domingo, 11, no Barradão. O artilheiro do time na Série A, com oito gols, até chegou a treinar ontem no campo do Fazendão, pela primeira vez nesta semana, mas o técnico Enderson Moreira acha complicado poder contar com o camisa 9 do Esquadrão no clássico.

“Sinceramente, acho difícil. Não gostaria de cravar porque, em se tratando de ser humano, somos surpreendidos constantemente. É um jogador muito importante, mas que tem que estar bem para participar de um jogo tão importante”, afirmou.

Sobre o confronto com o Vitória, Enderson aposta que, apesar de o Esquadrão viver um melhor momento no Brasileiro, a partida deve ser equilibrada e decidida nos detalhes.

“Independentemente de pontuação, é um jogo especial. Tenho muito respeito ao adversário, pela qualidade dos atletas, do treinador que está subindo. Carpegiani deixou coisas positivas. É um jogo que, provavelmente, vai ser decidido no detalhe, devido à necessidade da busca pelos três pontos”.

Douglas liberado

Uma boa notícia para o Bahia foi a confirmação da presença do goleiro Douglas no clássico. O departamento jurídico do clube conseguiu ontem, no STJD, o efeito suspensivo da punição do goleiro pela expulsão contra o Vasco, no Rio.

