Enderson diz que quer triunfo diante do Flamengo como presente

O elenco do Bahia finalizou nesta sexta-feira, 28, no CT do Fazendão, a preparação para enfrentar o Flamengo na Arena Fonte Nova. O duelo ocorre neste sábado, às 21h, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com cerca de 23 mil ingressos vendidos para o jogo, o aniversariante do dia, o técnico Enderson Moreira, durante entrevista coletiva nesta sexta, disse que quer o triunfo diante do rubro-negro carioca como presente.

"Agradeço os parabéns. O maior presente vai ser um grande triunfo amanhã. É o que desejo de coração. É extremamente importante não só para mim, mas para o Bahia, para o torcedor. A torcida do Bahia é apaixonante, é um clube que tenho todo o desejo de retribuir o carinho com grandes conquistas, com grandes triunfos. Que a gente possa amanhã fazer um espetáculo", comentou o técnico, que completou de 47 anos.

Sob forte sol de quase 30º, o elenco trabalhou a parte física e, em seguida, Enderson Moreira comandou uma atividade técnica, focada em cruzamentos e arremates na entrada da grande área.

Logo depois, Enderson orientou a provável equipe titular em um treinamento tático, trabalhando jogas defensivas e ofensivas, alpem de alguns testes. Os jogadores também treinaram bola parada.

"O Flamengo que nos vamos enfrentar é um time de ótimos atletas, uma equipe que sabe muito bem o que fazer. Foi eliminada recentemente da Copa do Brasil, mas um detalhe, numa finalização. É um Flamengo sempre forte que tem investido muito em um bom futebol", comentou o treinador.

Para o embate, o Tricolor terá retornos importantes. O meia Zé Rafael, recuperado de Lesão, e o zagueiro Lucas Fonseca, com desgaste físico, estão confirmados no time titular. Já o defensor Tiago, que estava fora por contusão, ainda é dúvida. O único desfalque é o goleiro Douglas, expulso no jogo contra o Vasco.

“Acho que é um momento importante para gente. Contar com todas as peças, todos os atletas, é fundamental. Sem dúvida nenhuma é um momento muito importante na competição. A gente vai fortalecido com boas opções, principalmente sabendo da nossa capacidade, do que a gente pode fazer nesse confronto que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais difíceis que a gente vai ter na temporada”, finalizou.

