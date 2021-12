Enderson diz acreditar em classificação do Bahia na Sula

Em Montevidéu, o técnico Enderson Moreira falou em entrevista na tarde desta quarta-feira, 20, a respeito da preparação do Bahia para a partida diante do Liverpool-URU, válida pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. O jogo decisivo será realizado nesta quinta, 21.

"A gente sabe que é um jogo extremamente difícil, contra uma equipe muito competitiva que nos trouxe muitos problemas na partida em Salvador. Temos que chegar confiantes, mas sabendo que precisamos ter muita concentração, pois qualquer lance pode ser decisivo", avaliou o treinador.

Com a partida desta quinta, o Tricolor completa sua terceira partida fora de casa. Perguntado sobre o desgaste dos atletas, em decorrência das viagens, o treinador mostrou insatisfação com o formato do calendário.

"Falar sobre tabela parece um discurso repetitivo de muitos anos atrás. Parece que não se tem muito cuidado do que é um clube e um ser humano. Teremos uma sequência de sete jogos fora de casa, então é algo que não dá para entender", reclamou.

Para finalizar, quando questionado sobre a importância da partida desta quinta para o Bahia, Enderson falou sobre a expectativa em busca da classificação.

"Queremos muito nos classificar. Sabíamos desde início que seria algo muito difícil. Tem muitos times que vencem o primeiro jogo fora de casa e, quando chegam em casa para confirmar a classificação, acabam não conseguindo. Espero que possamos, acima de tudo, fazer um grande jogo para transformar essas boas atuações em resultados", analisou o treinador.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

