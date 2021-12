Enderson destaca postura ofensiva do Bahia fora de casa

O treinador Enderson Moreira enalteceu a postura dos seus jogadores no empate que o Bahia arrancou com o Cruzeiro em 1 a 1, na tarde deste domingo, 19, no estádio do Mineirão, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após o confronto, em entrevista coletiva, o comandante elogiou o grupo tricolor e destacou que tem jogado para vencer mesmo atuando fora de casa.

“A gente está construindo boas atuações, à medida que você perde a partida seu oponente faz três pontos. O mais importante é que a gente não tem jogado pra empatar, a gente tem jogador para vencer o jogo, todo mundo tem observado isso. Em momento algum a gente coloca o time para trás, põe o time para ficar segurando o resultado. A gente está buscando este triunfo fora e hoje passou muito perto”, disse.

Sem vencer como visitante no Brasileirão, o comandante projetou que o triunfo longe de Salvador está próximo de acontecer. “É uma coisa que vai acontecer, estamos trabalhando muito pra isso. Os jogadores têm entendido este processo, de ter consistência, de jogar com qualidade, de enfrentar os adversários de uma forma bem objetiva, sem simplesmente ficar se defendendo, é uma questão de um pouquinho mais de sorte”, ressaltou Enderson.

O Bahia volta a campo na próxima quarta-feira , 22, às 19h30, na Arena Fonte Nova, diante do Internacional, em partida válida pela primeira rodada do returno da competição nacional. O zagueiro Tiago, que cumpriu suspensão automática diante do Cruzeiro, está liberado a atuar e voltará ao time titular contra o Colorado.

