Enderson coloca Palmeiras como favorito, mas quer surpreender

O técnico Enderson Moreira concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Fazendão, na manhã desta quarta-feira, 15, antes do treinamento e destacou a preparação da sua equipe para o confronto decisivo diante do Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Segundo o treinador, o time paulista é favorito, mas o Tricolor baiano pode surpreender e trazer a classificação para Salvador.

>> Enderson ajusta time do Bahia para duelo decisivo; Zé Rafael é poupado

“Acho que, de certa forma, é claro que há um favoritismo para eles, em termos de tudo aquilo que eles têm em capacidade de investimento, o que tem construído nos últimos anos. No confronto, no primeiro jogo principalmente, a gente deixou bem claro que é bem possível buscar essa classificação. Mas acho que tem um certo favoritismo. Mas nossa equipe está muito preparada para esse confronto”, disse.

Com uma verdadeira maratona de jogos que o Bahia vem enfrentando, Enderson ressaltou a importância da dedicação dos jogadores para vencer o adversário. “Aproveitamos esse período mais para recuperar os atletas. Não dá tempo para muita coisa. Principalmente recuperar os atletas, que é o principal desafio. É um momento extremamente importante, é uma decisão, um jogo que tem que ser jogado com muita competitividade, entrega, dedicação e com muita inteligência também. É o que a gente espera que a equipe possa fazer”, completou o comandante.

Por fim, o treinador enalteceu a utilização do árbitro de vídeo na partida. “Acho que o árbitro de vídeo vai minimizar a questão dos erros, da interpretação também. A jogada é muito rápida. É muito bacana poder contar, em jogos tão decisivos, com essa possibilidade, de uma chance de poder ter o mínimo de erro. O que podemos trabalhar é para que essas decisões possam ser tomadas em um período de tempo mais curto”, encerrou Enderson.

Bahia e Palmeiras duelam nesta quinta-feira, 16, às 19h15, no estádio Pacaembu. Como a primeira partida entre as equipes terminou em 0 a 0, um novo empate leva a decisão para a disputa de pênaltis. A equipe que vencer o duelo avança às semifinais da Copa do Brasil.

