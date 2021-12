Enderson ajusta time do Bahia para duelo decisivo; Zé Rafael é poupado

Os jogadores do Bahia treinaram na tarde desta terça-feira, 14, no Fazendão, e deram continuidade à preparação para encarar a partida decisiva diante do Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O confronto entre as equipes ocorre nesta quinta, 16, às 19h15, no estádio Pacaembú, em São Paulo.

A única ausência na atividade do dia foi o meia atacante Zé Rafael. O jogador foi poupado por causa da grande sequência de jogos que vem enfrentando, mas não preocupa pra o duelo.

Sob o comando do técnico Enderson Moreira, os atletas realizaram um trabalho de ataque contra defesa. Em seguida, o treinador fez um treino tático com a provável equipe que vai a campo formada por: Bruno, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Elton, Gregore, Vinícius, Élber e Edigar Junio; Gilberto.

Por fim, o grupo treinou disputa de pênaltis. Em caso de empate, a decisão para a semifinal será nas penalidades máximas.

O elenco do Bahia encera a preparação para o duelo contra o Palmeiras na manhã desta quarta, 15. Após o treinamento, a delegação Tricolor segue viagem para a capital paulista.

adblock ativo