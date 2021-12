Emprestado pelo Bahia, Magno defenderá o Bragantino

O elenco do Bahia tem menos um jogador para o decorrer do primeiro semestre de 2013: nesta sexta-feira, 15, o clube anunciou o empréstimo do meia Magno para o Bragantino.

Então sem espaço no elenco principal do tricolor, o meio-campista ficará no time da cidade de Bragança Paulista, a princípio, somente para a disputa do Campeonato Paulista.

No começo da temporada, Magno foi requisitado por Jorginhou e chegou até mesmo a ser escalado como titular, mas perdeu espaço e acabou escanteado no elenco.

No final de 2012, o jogador havia sido emprestado pelo Esquadrão de Aço para o Ceará, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

