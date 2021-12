Empresário de Diones inicia renovação com o Bahia

Emprestado pelo Bahia de Feira ao xará da capital até o final deste ano, o volante Diones já iniciou o processo de renovação de contrato com o Bahia. De acordo com seu empresário, o vice-presidente do Bahia de Feira, Jodilton Souza, a negociação está em andamento e pode ser concretizada esta semana.

"Fizemos uma proposta ao presidente Marcelo Guimarães Filho, ele fez uma contra-proposta e ficamos de analisar. O Vitória até nos procurou, além de outros clubes, que não posso revelar. Mas a preferência é do Bahia", ressaltou o agente.

Autor do gol do título baiano, Diones já fez 32 partidas - 28 como titular no Brasileiro. O volante não marcou gol, mas foi autor de cinco assistências.

Na última segunda-feira, 19, o nome do meia Carlos Vitor, 19, destaque da Desportiva Ferroviária no título da série B Capixaba, surgiu como possível reforço para o Bahia em 2013. A diretoria tricolor, porém, nega a especulação.

adblock ativo