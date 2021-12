Empresário confirma sondagem do Bahia por Pedro Ken

O meia Pedro Ken - que pertence ao Cruzeiro, mas disputou o último Brasileiro com a camisa do Vasco - foi procurado pelo Bahia. Em entrevista ao site Bahia Notícias, o agente do jogador, Carlos Corsini, confirmou a sondagem, mas disse que o clube precisa procurar a direção da Raposa antes.

Assessor especial do Esquadrão, Sidônio Palmeira limitou-se a dizer que o clube está fazendo vários contatos com atletas, mas que eles só serão contratados com o aval do novo técnico. nesta sexta-feira, 13, às 15h30, o diretor de futebol William será apresentado oficialmente à imprensa.

