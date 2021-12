Empresário confirma que Pittoni é o novo reforço do Bahia

O meia paraguaio Wilson Pittoni, de 28 anos, é o 12ª reforço do Bahia para a temporada. Na tarde desta sexta-feira, 10, o empresário do atleta, Regis Marques Chedid, confirmou a contratação pelo Twitter.

CONFIRMADO : PITTONI É NOVO JOGADOR DO BAHIA POR 2 ANOS !!! REALIZO UM SONHO , MAXI E PITTONI VOLTAM A JOGAR JUNTOS.

— regis marques chedid (@regismchedid) 10 janeiro 2014

Pittoni, que jogou no Figueirense entre 2011 e 2012, se destacou no Olímpia, do Paraguai, na final da Libertadores de 2013, ao marcar um gol de falta no primeiro jogo da decisão contra o Atlético-MG. O atleta também acumula passagens por times como o Sol de América e o Tacuary.

Na quinta, 9, o agente também confirmou a negociação dos irmãos argentinos Maxi e Emanuel Biancucchi, que já jogaram juntos no Olimpia, com o tricolor. Até o momento, a direção tricolor já anunciou os zagueiros Anderson Conceição e Serjão; o lateral Galhardo; o volante Diego Felipe; os meias Branquinho e Emanuel; e os atacantes Maxi, Hugo, Jonathan Reis, Rhayner e Rafinha.

