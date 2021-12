Empresário afirma que preferência de Kieza é o Bahia

A boa fase de Kieza neste início de ano é bem-vinda, mas gera também uma preocupação para o Bahia. Emprestado ao Esquadrão somente até julho, o atacante tem permanência indefinida para a disputa da Série B.

Quanto a um aspecto, porém, a torcida pode ficar tranquila: o camisa 9, autor de cinco gols em oito jogos até aqui, quer mesmo é ficar no Fazendão. "Kieza me pediu para que, antes de qualquer outro clube, escutasse a proposta do Bahia", disse Igor Albuquerque, empresário do jogador.

"Ele me contou que se sente em dívida com o clube, que não aceita ter descido para a Série B no ano passado e quer colocá-lo de volta na Primeira Divisão", garantiu o agente, que cita a boa relação com a atual diretoria como um facilitador na negociação. "Tanto Marcelo (Sant'Ana, presidente) como Alexandre (Faria, diretor de futebol) mostraram ser pessoas responsáveis. O que eles acertam tá acertado, não é como antigamente", disse.

Se as duas partes têm interesse, o empecilho no caso seria o Shanghai Shenxin, clube chinês com o qual Kieza tem contrato até o final de 2016. "Já conversamos previamente e o clube se mostrou aberto para a renovação do empréstimo dele", revelou Igor, afastando a possibilidade de o camisa 9 retornar à China.

O que pode atrapalhar é o possível interesse de clubes da Série A na contratação do atacante, entre eles a Ponte Preta. Como a visibilidade é maior, o time chinês pode achar vantajoso transferi-lo para um time da primeira divisão.

O empresário do camisa 9 confirma as propostas, mas não a origem delas. "Existem sondagens de fato, até pelo momento que Kieza tem vivido, o que chama a atenção. Mas volto a reforçar que a prioridade será do Bahia", garantiu Igor Albuquerque.

A diretoria tricolor não foi encontrada para comentar sobre a renovação de Kieza, mas Albuquerque revelou que virá a Salvador dentro de 15 dias para tratar do assunto.

Goleiro de volta

Recuperado de dores no quadril, o goleiro Omar treinou com o restante da equipe na terça-feira, 3, no Fazendão. O atleta, no entanto, não deve reunir condições de enfrentar o Globo-RN, nesta quinta, 5, na Fonte Nova, às 19h40, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

Em campo, o treinador Sérgio Soares comandou uma atividade técnica, na qual dividiu o elenco em três times. Apesar do retorno de Omar, Jean, titular no Ba-Vi de domingo, continuou na equipe com a maioria dos titulares. Na terça, 3, o garoto ainda renovou contrato até dezembro de 2018.

A única novidade foi o retorno do lateral esquerdo Carlos, que entrou na vaga de Raul, titular no clássico. A ausência ficou por conta do zagueiro Chicão. Com um estiramento na coxa direita, o jogador fez apenas um trabalho físico à parte.

