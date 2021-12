'Empate fora com um a menos não foi mau resultado', diz Jean

O Bahia continua sem ser vazado em 2017. Mais uma vez sem levar gols no ano, o goleiro Jean falou sobre o empate em 0 a 0 contra o Altos, no domingo, 12, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela Copa do Nordeste.

Segundo o goleiro tricolor, o time começou bem o primeiro tempo, mas a boa atuação de Alex Alves, goleiro do Altos, e a expulsão do lateral Eduardo dificultaram o jogo para Esquadrão.

"A gente criou bastante no 1º tempo, o goleiro deles tava no dia dele, o Alex Alves foi muito bem na partida, tivemos algumas chances que ele pôde evitar o gol, na outra infelizmente a bola bateu na trave. No segundo tempo, depois da expulsão do Eduardo, o jogo complicou um pouco. Mas como a 1ª fase da Copa do Nordeste é pontos corridos, um empate fora de casa com um a menos não foi mau resultado, não", disse o goleiro.

Outro fator apontado por Jean como dificultador foi o gramado do estádio Lindolfo Monteiro. Segundo ele, lembra muito o do Valfredão e dos tempos dos campeonatos da base.

"Esse campo lembrou muito aquele lá de Riachão de Jacuípe [Valfredão] e os tempos de base também, quando a gente jogava o Baiano de base, os campos eram mais ou menos daquele jeito. Atrapalhou um pouquinho a gente, mas agora temos dois jogos em casa e um fora, então agora a gente vai poder tirar os dois empates que a gente teve dentro de casa", falou.

Agora, o próximo compromisso do Bahia será pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 16, quando vai até Aracaju enfrentar o Sergipe, no estádio Baptistão, pela 1ª fase da competição. Para classificar, o Tricolor precisa apenas de um empate, graças ao regulamento da competição.

"Vai ser um jogo complicado, Sergipe é um bom time também, a gente vem analisando eles, mas acho que agora, com gramado bom, tudo a favor, a gente vai fazer um grande jogo. E a gente espera sair de lá com um resultado positivo", comentou o jogador.

