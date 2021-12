Empate em casa complica o Bahia

O Tricolor não conseguiu o triunfo que o tiraria da zona de rebaixamento e colocaria no seu lugar o arquirrival Vitória ontem. Mas foi um alívio para ele o desfecho do empate de 1 a 1 com o Atlético Mineiro na Fonte Nova, na abertura da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia obteve a igualdade no fim e ultrapassou o Botafogo, subindo para a 17ª posição. Porém pode até se tornar vice-lanterna, dependendo dos resultados de hoje.



O time baiano colecionou chances perdidas no primeiro tempo, repetindo os habituais erros de finalização. Depois, em vantagem, foi o Galo que pecou por não matar o duelo. Sábado, às 20h da Bahia, o Esquadrão de Aço enfrentará o Internacional em Porto Alegre.

Domínio tricolor



Gilson Kleina, que havia realizado treino secreto em Pituaçu na véspera, aprontou uma surpresa e escalou quatro laterais. Dois deles no meio de campo: o destro Diego Macedo e o canhoto Guilherme Santos.



A estratégia parecia estranha, mas, na prática, funcionou, pois o Bahia se impôs a um adversário que, em duelos anteriores, tinha como um dos seus trunfos as jogadas pelas pontas.

Um passe errado do argentino Dátolo permitiu ótima chance para o novato volante tricolor Bruno Paulista com menos de dois minutos.



Aos 10, o Bahia tomou um susto. Guilherme lançou, Luan entrou sozinho na área, mas concluiu para fora.



Destaque recente do Galo, Guilherme saiu com dores musculares na coxa direita, aos 13. E o time sentiu sua falta. Eram os donos da casa que se aproximavam da abertura do placar.



Diego Macedo desperdiçou duas grandes oportunidades, de cara com Victor, aos 23 min e 34 minutos. Chegou a dar um banho de cuia no goleiro e, com a meta escancarada, finalizou muito mal.



Victor fez defesaça, ao parar cabeçada de Demerson aos 33 minutos. Aos 45, Tardelli se atrapalhou quase embaixo da trave, após escanteio.



Logo após o intervalo, tudo mudou. Os visitantes assumiram o controle da partida. Luan, de cabeça, balançou a rede aos 8 minutos, aproveitando salto em falso de Pará.

O Bahia foi definhando e se desencontrando em campo, enquanto a equipe mineira, agora terceira colocada, não aproveitou seus lances de perigo.



Diante de Dátolo, o goleiro Marcelo Lomba evitou o segundo gol aos 22 minutos. Tardelli, displicente, não deu o tiro de misericórdia aos 38.



Em seguida, Guilherme Santos, lançado por Uelliton, dominou a bola na área e empatou. Mas, ao comemorar sem camisa, acabou expulso. Tardelli também recebeu cartão vermelho aos 45 e deixou ambos os times em condições iguais.

