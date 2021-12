Em vantagem, Bahia recebe o Inter pela Sul-Americana

Mesmo após o triunfo por 2 a 0 na última quarta, o Bahia continua com o Internacional atravessado na garganta. 25 anos depois, ainda não há um só torcedor que tenha engolido a eliminação para o Colorado na Libertadores de 1989. A chance para a revanche será nesta quinta-feira, 4, às 22h, na Fonte Nova, quando o Tricolor pode eliminar o rival da Copa Sul-Americana.

Chamar o time gaúcho de rival não é nenhum absurdo: Bahia x Inter já é um clássico dos torneios continentais. São cinco duelos, com ampla vantagem para o Tricolor: três triunfos, um empate e uma derrota (veja mais no quadro abaixo). As duas únicas vitórias do Esquadrão em Porto Alegre em sua história, aliás, aconteceram em disputas internacionais.

O problema é que a derrota solitária veio justamente quando não poderia: no dia 19 de abril de 1989, o Inter fez 1 a 0 no Beira Rio, no jogo de ida das quartas daquela Libertadores.

Mas foi o jogo de volta que revoltou os tricolores. Com um temporal em Salvador, nenhum torcedor queria que a partida acontecesse. Assim publicou A TARDE na época: "o temporal deixou o campo em estado lamentável, prejudicando o time mais leve e de melhor toque de bola do Bahia. No primeiro tempo, as poças d'água foram os melhores zagueiros do Inter".

Um dos craques daquele time, o meia Zé Carlos, não consegue esquecer o jogo. "Foi o pior campo que já joguei em toda a minha vida", diz. Mesmo assim, recorda que o Tricolor quase se dá bem. "Osmar chutou, a bola passou por Taffarel, mas parou na poça. Não dava para jogar futebol", relatou.

O resultado de 0 a 0 eliminou o Bahia e prorrogou o sonho do primeiro título internacional. A esperança agora é a Copa Sul-Americana. O Bahia pode até perder por 1 a 0 para avançar. Mais um 2 a 0 leva para os pênaltis e qualquer triunfo acima disso do Colorado classifica o time gaúcho.

O palpite de Zé Carlos para o jogo não é tão generoso: "1 a 0 para a gente está bom. O Bahia precisa acreditar mais nele, tem de voltar a ser grande".

Força máxima

O técnico decidiu usar força máxima. A única exceção é o zagueiro Demerson, que será poupado. Na vaga entrará Lucas Fonseca. Isso não quer dizer que o time não terá novidades.

Na lateral, Pará vai receber mais uma chance com o novo treinador. No meio, Léo Gago entra na vaga de Emanuel. Por fim, Rhayner entra no lugar de Rafinha.

Duelos continentais entre Bahia e Inter

Internacional 1x2 bahia

21/02/1989, pela fase de grupos da Libertadores

Bahia 1x0 internacional

14/03/1989, pela fase de grupos da Libertadores

Internacional 1x0 bahia

19/04/1989, no jogo de ida das quartas-de-final da Libertadores

Bahia 0x0 internacional

26/04/1989, no jogo de volta das quartas-de-final da Libertadores

Internacional 2x0 bahia

27/08/2014, ida da 1ª fase da Sul-Americana

