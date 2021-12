Em vantagem, Bahia encara o Cerro por vaga na 3ª fase da Sul-Americana

O Bahia entra em campo diante do Atlético Cerro (URU) em busca de um feito inédito na noite desta quarta-feira, 8, às 21h45, no estádio Luis Tróccoli. O Tricolor tentará avançar à 3ª fase da competição continental pela primeira vez em sua história.

Para esta importante partida, o técnico Enderson Moreira vai poupar alguns jogadores titulares e usará um time misto. O treinador revelou que o atacante Gilberto será um dos atletas que descansará, mas só divulgará o restante da equipe minutos antes da bola rolar em Montevidéu.

Sem poder contar com o lateral-direito Bruno, que foi inscrito na competição pelo São Paulo, o comandante deve improvisar o volante Flávio. Recém-recuperado de uma lesão, Nino Paraíba deve ficar como opção no banco de reservas.

Do lado da equipe uruguaia, o treinador José Puente tenta contornar uma crise interna após sofrer uma goleada de 5 a 0 na penúltima rodada do Campeonato Uruguaio. O Cerro não vence com bola rolando desde maio deste ano, já que no último final de semana conquistou um triunfo por W.O.

O árbitro central da partida será o venezuelano José Ramón Argote Vega, que será auxiliado por Jorge Urrego e Lubin Torrealba.

Como venceu por 2 a 0 na partida de ida, o Bahia pode perder por até um gol de diferença que conseguirá a classificação na Copa Sul-Americana. O clube que avançar encara Nacional (PAR) ou Botafogo.

