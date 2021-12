Em último jogo na Fonte, Bahia decide vaga contra América-MG

Chegou o momento do até logo tricolor à Arena Fonte Nova, que será entregue à Fifa no dia 21 de maio para os jogos da Copa do Mundo. Com isso, o Bahia só voltará a mandar seus jogos no estádio após o fim do Mundial, em julho.

Diante do América Mineiro, nesta quarta-feira, 14, às 19h30, o Esquadrão busca a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o que seria um tchau em grande estilo.

Para se classificar, o Bahia precisa vencer. Como o jogo de ida terminou 0 a 0, outro empate pelo mesmo placar levará a decisão para os pênaltis. Se o resultado de igualdade vier com gols, o Coelho se classifica.

Para o jogo, o técnico Marquinhos Santos vai escalar Railan na lateral direita. Atual titular, Roniery disputou a Copa do Brasil pelo Paraná e não pode defender outra agremiação.

No meio, Pittoni sentiu um incômodo na coxa direita e foi vetado. Seu substituto deve ser Branquinho. O meia não treinou na terça, 13, - cansaço muscular -, mas está relacionado. Caso não jogue, Emanuel Biancucchi será titular. No ataque, Maxi vai jogar com Henrique. "Independentemente de quem entre, a postura será ofensiva. Vamos jogar em cima", disse o treinador.

Iluminação especial

Para celebrar o último jogo no estádio antes da entrega oficial para a Fifa, a Fonte Nova preparou uma decoração especial para os torcedores.

Logo após o apito final do jogo entre Bahia e América-MG a iluminação externa do estádio ganhará as cores da Seleção Brasileira. O Brasil também será homenageado com uma apresentação no telão antes do jogo.

Os ingressos para o último duelo na arena antes da Copa do Mundo continuam à venda nesta quarta pela internet e nas bilheterias do estádio a partir das 8h. Os ingressos saem a partir de R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) para o setor Super Norte

Arma do Coelho

Jogador do Bahia na temporada passada, Obina já passou o que conhece do tricolor para o técnico do América-MG, Moacir Júnior. "Passei os pontos fracos do Bahia. Tem algumas coisas que já falei para o treinador", disse o centroavante.

Sobre a postura do Coelho, Obina garante: "Vamos jogar de igual para igual, no ataque e com uma marcação forte. É fazer o gol e não tomar".

*Colaborou Vitor Villar

