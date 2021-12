Em treino técnico, Roger esboça time que deve ir a campo contra o CSA

A tarde desta segunda-feira, 17, foi movimentada no CT Evaristo de Macedo. Além da apresentação de Rodriguinho, o grupo principal compareceu ao treino após o empate em 2 a 2 contra o Ceará, no fim de semana. O Tricolor enfrenta o CSA nesta quarta, 19, às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, em partida válida pela 5ª rodada da competição regional.

Antes de a bola rolar no gramado, os atletas fizeram exercícios na academia da Cidade Tricolor. Em seguida, o grupo foi a campo e iniciou um treinamento técnico voltado para a posse de bola, aplicado por Roger Machado e seus auxiliares.

Durante as atividades, o treinador começou a montar a provável equipe que enfrenta o time alagoano. Roger fez um trabalho tático utilizando metade do gramado. No fim, alguns atletas ainda aprimoraram as finalizações.

Recuperado de lesão, o lateral-esquerdo Giovanni trabalhou na sala de musculação. No departamento médico, o meio-campista Marco Antônio deu continuidade ao tratamento no pé.

Na manhã desta terça, 18, os atletas voltam ao batente às 9h. Pela tarde, o grupo embarca rumo à capital alagoana.

