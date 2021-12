Em treino fechado, Roger Machado esboça time titular do Bahia

Com treino fechado à imprensa, nesta quarta-feira, 4, o técnico Roger Machado esboçou os onze iniciais que deve ir a campo para enfrentar o Confiança. A partida será realizada neste sábado, 7, às 16h, na Fonte Nova, e é válida pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

Os trabalhos desta quarta começou no auditório do CT Evaristo de Macedo, com os jogadores assistindo a um vídeo sobre o time sergipano.

Em seguida, o técnico comandou em campo uma atividade de transição rápida defesa-ataque. Na sequência, Roger promoveu um treino tático e montou a provável equipe que deve iniciar o confronto deste sábado.

O elenco segue sem o zagueiro Ernando, o lateral-esquerdo Giovanni e o meia Marco Antônio, que ainda se recuperam de lesões e não trabalharam com o restante do grupo.

Na tarde desta quinta, 5, às 15h30, o grupo volta ao batente na Cidade Tricolor.

