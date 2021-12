Em treino coletivo, Joel muda time e testa garotos

O técnico Joel Santana parece empenhado em apresentar mudanças no clássico do próximo domingo, 28, contra o Vitória, na Arena Fonte Nova, pela última rodada da segunda fase do Campeonato Baiano.

Na tarde desta sexta-feira, 26, o treinador tricolor comandou treino coletivou e promoveu quatro mudanças na equipe titular. Duas das principais promessas do elenco do Esquadrão, os jovens Anderson Talisca e Ryder ganharam novas oportunidades na equipe.

Além da dupla, Joel ainda testou o volante Toró em lugar de Diones, que precisou se ausentar do treinameto, e o zagueiro Démerson em lugar de Danny Morais, que está suspenso.

O time titular, então, foi formado por Marcelo Lomba; Pablo, Titi, Demerson e Magal; Fahel, Toró, Anderson Talisca e Paulo Rosales; Ryder e Obina.

Além de Danny Morais, Joel Santana não poderá contar também com o lateral-direito Neto, com o meia Jéferson e nem com o meia-atacante Zé Roberto, todos ainda em recuperação.

O elenco tricolor volta ao batente às 9h deste sábado, 27, e depois entra em regime de concentração para o clássico.

Briga pela liderança - Com oito pontos ganhos, o Bahia ocupa a segunda posição do Grupo 2 do Baianão, atrás do Juazeiro, que tem dez.

Para fechar a segunda fase como líder e conquistar a vantagem nas semifinais, o tricolor precisa ganhar o clássico e torcer para o Juá perder para a Juazeirense.

