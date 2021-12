Em situações opostas, Bahia e Grêmio duelam em Porto Alegre

Com objetivos opostos no Campeonato Brasileiro, Bahia e Grêmio se enfrentam na Arena do Grêmio em Porto Alegre, nesta domingo, 3, às 16h (horário de Salvador). A partida é válida pela 32ª rodada.

Sem vencer há quatro rodadas, o tricolor baiano está apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento e ocupa a 15ª colocação, com 37 pontos. Desde o clássico contra o arquirrival Vitória, no dia 9 de outubro, quando bateu por 3 a 0, o Esquadrão não conquista três pontos no campeonato.

Já o Grêmio vem tendo um ótimo segundo semestre e se aproxima da Libertadores por duas vertentes. O time gaúcho é semifinalista da Copa do Brasil e no Brasileirão ocupa a 3ª colocação, com 53 pontos. No entanto, o time vem de uma derrota acachapante na última rodada após levar 4 a 0 do Coritiba.

Mudança geral

Para o confronto contra os gremistas, o técnico Cristóvão Borges fará muitas mudanças em relação ao time que empatou com o Atlético-PR, na última rodada. O treinador deve promover cinco alterações na equipe titular: Souza, Fahel, Jusandro, Fabrício Lusa e Fernandão.

Souza mais uma vez será improvisado como armador e terá a função de servir os atacantes William Barbio e Fernandão. O jogador tem a missão de substituir Marquinhos Gabriel, que ainda não está apto fisicamente para o embate.

O volante Fahel é outro que retorna ao time principal. O jogador, que foi o frente de zaga titular do tricolor nas duas últimas edições, perdeu espaço no campeonato deste ano e tem apenas servido como opção no banco de reservas. Ele volta ao time no lugar de Hélder, que foi expulso contra o Furacão.

O lateral Jussandro entra no lugar de Raul por questões técnicas. Já o atacante Fernandão retorna ao time depois de cumprir suspensão automática. A outra alteração feita por Cristóvão é a entrada de Fabrício Lusa na lateral direita, no lugar do ala Madson.

Renato faz mistério

Com a meta de conquistar a Copa do Brasil e o jogo decisivo contra o Atlético-PR na próxima quarta, 6, o treinador Renato Gaúcho ainda não definiu se vai poupar os jogadores para o duelo diante do Esquadrão.

O Grêmio tem os retornos do atacante Kleber, que poderá atuar após um efeito suspensivo concedido pelo STJD, e do chileno Vargas, que se recuperou de dores musculares e está à disposição de Renato.

