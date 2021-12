Em situações opostas, Bahia e Botafogo se enfrentam no Rio

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro, Bahia e Botafogo se enfrentam neste domingo, 22, no estádio do Maracanã, às 16 horas. A partida é válida pela 23ª rodada da competição. O tricolor está na segunda metade da tabela, enquanto o Botafogo tenta encostar no líder Cruzeiro.

Depois da vitória contra o Inter por 2 a 0, o Esquadrão tenta embalar uma sequência no certame. Com o triunfo na última rodada, o tricolor respirou mais aliviado na tabela e, agora, está a quatro pontos da zona de rebaixamento. O tricolor é o 13ª colocado com 28 pontos. Já o time carioca é vice-líder, com 42.

No duelo deste domingo, o Bahia quer reeditar o jogo do primeiro turno da competição, quando ganhou do Botafogo por 2 a 1, em partida realizada no Batistão, em Aracaju. Fernandão, autor de dois gols, foi o destaque.

Mudanças nas laterias

Para o difícil confronto contra o vice-líder, o técnico Cristóvão Borges tem o retorno do lateral-esquerdo Raul, após cumprir suspensão automática. Em compensação, o treinador não terá o meia Anderson Talisca. Com um incômodo muscular, o jogador foi vetado pelo departamento médico e não viajou, neste sábado, com o grupo para o jogo contra o Botafogo.

O volante Fabrício Lusa é desfalque por ter levado o terceiro cartão amarelo, no último jogo contra o Inter, nesta quinta. Com a ausência do volante que vinha sendo aproveitado na lateral-direita, as opções são o colombiano Angulo e o jovem Madson, laterais de ofício.

Retorno na zaga

Para se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro no Mineirão, na quarta, 18, o comandante Oswaldo Oliveira vai poder contar com a volta do zagueiro Dória. O atleta cumpriu suspensão automática. Outro que pode pintar no time titular é o volante Gabriel. Ele estava lesionado, mas treinou normalmente na sexta, 20, e fica à disposição do treinador.

Em contrapartida, o Oswaldo Oliveira não terá a presença do volante Renato. Mesmo após o resultado do exame de imagem não detectar lesão na coxa esquerda, o jogador vai ser poupado do confronto com o tricolor.

