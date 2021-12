Em Salvador, Dante recebe visita de Marcelo Sant´Ana

Principal 'embaixador' do Bahia fora do Brasil, o zagueiro Dante, do Bayern de Munique, que passa férias em Salvador, recebeu na tarde da quarta-feira, 31, a vista do presidente do Tricolor, Marcelo Sant'Ana. Informal, o encontro teve como objetivo estreitar as relações do clube com o jogador, declaradamente torcedor fanático da equipe.

"Foi uma tarde de muito bate papo, troca de experiências, apresentação de projetos e manifestações de muito fanatismo por parte de Dante e sua família, todos tricolores", publicou o Bahia em sua página no Facebook.

No encontro, Dante foi presenteado com quatro camisas, além de alguns produtos oficiais do clube. Apesar de já ter expressado diversas vezes seu desejo de atuar na equipe, a conversa do zagueiro com o dirigente não teve ares de negociação.

"Jogar no Bahia ainda é um sonho, que pode se concretizar um dia, mas por enquanto foi só uma conversa de aproximação", disse Dante.

adblock ativo