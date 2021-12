Em reestreia de Charles, Bahia quebra jejum e vence Oeste

A reestreia de Charles Fabian no comando do Bahia não poderia ser melhor. Em jogo difícil, o tricolor venceu o Oeste por 1 a 0, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), na tarde deste sábado, 17, com gol de Kieza aos 32 minutos da etapa inicial e quebrou um jejum de cinco partidas sem vencer.

Com o resultado, o Esquadrão chegou aos 51 pontos, e entrou provisoriamente no G-4 da Série B, ocupando a 4ª posição. No entanto, o tricolor precisava esperar o resultado da partida entre Paysandu x Macaé, às 21h. Isso porque o Esmeraldino pode acabar com a alegria do Bahia, já que tem maior número de vitórias. Com 38 pontos, o Oeste caiu para 15º na tabela.

Na próxima rodada, a 32ª do campeonato, o Esquadrão enfrenta na terça-feira, 20, o Criciúma na arena Fonte Nova, às 20h (horário local). Já o Oeste viaja até Belo Horizonte para encarar o América-MG, no estádio Independência, na sexta-feira, 23, às 20h.



O jogo



Marcação forte e sem oferecer espaço para o adversário, poucos erros de passes, domínio do total do jogo, foi assim o primeiro tempo do Bahia contra o Oeste. Reflexo da "mudança de postura", comentada por todo o elenco durante a semana.



Com maior posse de bola, o tricolor pressionou o Rubrão desde o começo da partida e poderia ter inaugurado o placar logo aos quatro minutos da etapa inicial, quando Eduardo enxergou Roger livre dentro da área. O centroavante chutou de primeira e obrigou o goleiro Fernando a praticar boa defesa.



Roger continuou sendo muito acionado, principalmente por Souza - barrado por Sérgio Soares - que agora possui a função de comandar as ações do Bahia pelo meio de campo.



E foi dos pés do meia - em cobrança de escanteio - que saiu a assistência para o gol de Kieza, que apareceu livre no segundo pau e testou firme para estufar as redes. Naquela altura, o tento fazia justiça ao que estava sendo o jogo.



O time paulista tentou pressionar o tricolor, e forçava bastante pelo lado direito de ataque, mas pouco conseguia criar. O Rubrão arriscou bastante chutes de média-longa distância, mas Douglas Pires estava ligado.



Quem assustou mesmo foi Souza, em cobrança de falta do meio da rua, mandou uma bomba e mais uma vez, obrigou o goleiro Fernando a realizar grande defesa. Mesmo vencendo, o Bahia continuou pressionado até o fim do primeiro tempo.

Já na etapa final, o Oeste ficou mais com a posse de bola, e partiu para cima do Esquadrão. Porém, as investidas do time paulista não resultaram em grandes oportunidades de gols. Na melhor delas, Renan cabeceou por cima, em lance que Douglas Pires já estava batido. Pelo lado tricolor, faltou acertar no contra-ataque, para matar o jogo e, ficar tranquilo na partida. Ao contrário disso, o Bahia nem chegou a assustar o rival.

