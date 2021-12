Em rede social, Rogério responsabiliza treinador por falta de espaço no Bahia

O atacante Rogério respondeu alguns comentários em sua rede social nesta segunda-feira, 25, 'alfinetando' o treinador Roger Machado. A confusão se deu após o jogador postar uma foto com a namorada onde alguns internautas começaram a perguntar sobre sua situação no clube. Com pouco espaço, diversos torcedores perguntaram sobre o motivo da ausência do atleta, que jogou a responsabilidade para o comandante da equipe.

"Tá na hora de jogar bola, irmão!", escreveu um torcedor que teve seu comentário respondido pelo atacante do Esquadrão. "Verdade, irmão. Fala pra o treinador [...] queria que tu fosse o treinador", retrucou Rogério na publicação.

Em um dos vários comentários, um adepto pedia o retorno do atleta para dar mais mobilidade ao setor ofensivo do Tricolor. "Volta Logo , esse ataque do Bahia precisa de você. Jogador rápido e preciso", digitou. Embaixo, o torcedor completou "Esse é o problema do Bahia. Infelizmente, Roger fica forçando os jogadores de baixa produção em campo e acaba não dando oportunidade a outros que podem entrar e fazer a diferencia. Sei que tem jogadores capacitados pra isso". Em seguida, Rogério respondeu concordando com a afirmação do torcedor.

Com a camisa do Bahia, o atacante já disputou 26 jogos na temporada, marcando dois gols. Em julho deste ano, Rogério precisou passar por um procedimento cirúrgico que o deixou quatro meses longes dos gramados, após machucar o ombro em um treinamento. Desde então, o jogador vem entrando ao decorrer das partidas, mas com poucos minutos em campo.

