Em reapresentação, reservas do Bahia participam de jogo-treino no Fazendão

Após dois dias de folga, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta terça-feira, 10, para dar inicio à preparação contra o Fortaleza, no domingo, 15, às 16h, pela 19° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando do técnico Roger Machado, os jogadores que não vem atuando com frequência disputaram um jogo-treino contra o Olímpia (BA). Já os titulares que atuaram contra o Vasco e o atacante Rogério, em processo de transição, trabalharam na academia. Em seguida, eles participaram de uma atividade física em campo.

No amistoso, o Esquadrão foi a campo com Anderson; Ezequiel, Marllon, Wanderson e Giovanni; Xandão, João Pedro e Guerra (Shaylon); Marco Antônio, Arthur Caíke e Fernandão. O Tricolor venceu a partida por 3 a 0. Os gols foram marcados por Arthur Caike, Fernandão e João Pedro.

A novidade no treino desta manhã foi a presença do zagueiro Ernando, que, em processo de recuperação de cirurgia, treinou na sala de musculação do clube. O grupo volta a treinar na tarde desta quarta, 11.

