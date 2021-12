Em reapresentação, elenco do Bahia aprimora finalizações

O técnico Roger Machado aproveitou a reapresentação do elenco do Bahia nesta segunda-feira, 2, para aprimorar as finalizações. O grupo de jogadores treinou no CT Evaristo de Macedo após folgar no último domingo, 1º.

Antes do trabalho com bola, os atletas participaram de uma atividade física sob o comando do preparador físico Paulo Paixão. Essa atividade contou com a presença do lateral esquerdo Giovanni, que antes havia deixado o treino com bola.

Depois, sob o comando de Roger, o elenco treinou chutes de fora da área e participou de uma atividade tática, onde o treinador escalou a provável equipe titular.

O zagueiro Ernando, com dores na coxa, tratou no departamento médico e foi desfalque no treino. Já o atacante Clayson, recuperado do incômodo no joelho, participou normalmente.

Recém-contratado, o meia Rodriguinho mantém a rotina de treinos e deve estrear na partida de sábado, 7, contra o Confiança, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. A partida está marcada para as 16h, na Fonte Nova.

O elenco do Esquadrão retoma os trabalhos na Cidade Tricolor nesta terça, 3, à tarde.

