Em protesto, Bahia usará camisas manchadas de óleo em jogo desta segunda

O time do Bahia usará camisas com estampas de manchas de óleo nesta segunda-feira, 21, durante a partida contra o Ceará, válida pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro. A ação faz parte de um manifesto do clube por medidas de redução do impacto causado pelas manchas de óleo que se espalharam ao longo da costa litorânea do Nordeste. Há também o pedido pela punição aos responsáveis pelo desastre ambiental.

No texto, o protesto faz um convite à reflexão. "O que faz um ser humano atacar e destruir espaços sagrados? O lucro a qualquer custo pode ser capaz de destruir a ética e as leis que regem e viabilizam a humanidade?", indagam os organizadores.

A partida está marcada para às 19h30 (horário de Brasília), no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Confira na íntegra o manifesto:

"O problema é seu. O problema é nosso.

Quem derramou esse óleo? Quem será punido por tamanha irresponsabilidade? Será que esse assunto vai ficar esquecido?

O Bahia é você, somos nós, cada ser humano.

É a forma como representamos o amor, o apego, o chamego, o sagrado, a justiça. O Bahia é a união de um povo que vibra na mesma direção, que respira o mesmo ar e que depende da mesma natureza para existir, para sobreviver.

Jogaremos nesta segunda-feira (21), contra o Ceará, em Pituaçu, com a camisa do Esquadrão manchada de óleo.

Um convite à reflexão: o que faz um ser humano atacar e destruir espaços sagrados? O lucro a qualquer custo pode ser capaz de destruir a ética e as leis que regem e viabilizam a humanidade?

A barbárie deve ser tratada como tal, não como algo natural".

