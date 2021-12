Em primeiro duelo da temporada, Bahia encara Wolfsburg pela Florida Cup

O torcedor mais ávido por novidades no Bahia terá alguma decepção ao ver o time que entra em campo nesta quinta-feira, 12, às 21h (horário da Bahia), na primeira partida da nova temporada. A equipe que enfrentará o Wolfsburg, pelo torneio amistoso Florida Cup, é quase um déjà-vu do ano passado do Esquadrão.

A única mudança a fundo do time titular é a estreia de Pablo Armero na lateral esquerda, na vaga que em 2016 era de Moisés, devolvido ao Corinthians. Um reforço, Zé Rafael, até vai fazer a sua estreia nesta quinta, mas numa vaga que não conseguiu ter um titular durante todo o ano passado, a de ponta pela direita do ataque. Ainda sem um goleiro contratado, Jean, será o camisa 1, mas esse é velho conhecido da torcida.

Também são velhos conhecidos os demais da equipe, e, com a exceção de Tinga, todos foram titulares na reta final da última Série B. A lateral direita é a única posição ‘desfalcada’ do time, já que Eduardo não viajou por não ter conseguido o visto norte-americano a tempo, e Wellington Silva ficou em Salvador fazendo um trabalho físico especializado.

Trabalhando desde o último dia 2, o elenco tricolor teve dez dias de preparação para o torneio amistoso. Nesse tempo, fez a maior parte de trabalhos físicos. Nas poucas vezes em que montou time, o técnico Guto Ferreira utilizou a escalação que deve iniciar o amistoso desta quinta. Na Flórida, o Esquadrão treinou apenas na noite desta quarta, 11.

Na sua primeira experiência fora do país, o meia Régis começará o ano como terminou 2016, no time titular. “Espero que possa deixar uma impressão muito boa. O Bahia tem um elenco grande, qualificado, a diretoria sabe o que é melhor para o clube. Tenho certeza que seremos fortes”, disse.

A tendência, porém, que o comandante tricolor teste quase todas as peças que levou para os Estados Unidos. 26 jogadores viajaram para lá, entre eles os reforços Matheus Reis (lateral esquerdo), Edson (volante), Diego Rosa (meia) e Gustavo (centroavante).

Régis lembrou a competição para obter uma vaga como titular: “A visibilidade que o clube tem é muito grande, então todo mundo está de olho. Todo o grupo começou os treinos a 100 por hora. Tenho certeza que todo mundo terá condições de jogar e ajudar o Bahia a conquistar triunfos e títulos em 2017”, disse.

Adversário frágil

Um dos principais times da Alemanha na atualidade, eliminado nas quartas de final da última Liga dos Campeões, o Wolfsburg não atravessa bom momento: é o 13º do Alemão. Por isso, mandou para a Flórida o seu time B, recheado de jovens jogadores e com poucos veteranos com carreira nas ligas menores do país.

O time B do Wolfsburg disputa a 4ª Divisão alemã, onde se encontra apenas na 8ª posição. Na sua estreia na Florida Cup, a equipe venceu o Tampa Bay Rowdies, equipe local, por 2 a 0, ambos os gols de Robert Herrmann.

Depois dos alemães, o Esquadrão enfrentará no domingo, às 18h45 (horário da Bahia), o Estudiantes de La Plata (ARG). A Florida Cup é disputada por seis times, com cada dupla representando um país. Além do Bahia, o Brasil tem o Atlético-MG; a Alemanha tem o Wolfsburg e o Bayer Leverkusen; e os EUA são representados pelo Tamba Bay Rowdies e o Estudiantes, convidado.

Cada triunfo vale três pontos para o país representado pelo time; em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis, e o país do clube vencedor receberá um ponto extra.

Wolfsburg x Bahia - Florida Cup l Challenge Clash of Nations (Desafio entre nações)​

Local: ESPN Wide World Of Sports Complex, em Bay Lake, Flórida (EUA)

Quando: Quinta-feira, 12, às 21h (horário da Bahia)

Arbitragem: não divulgada pela organização da Florida Cup

Wolfsburg - Klinger, Klamt, Abdat, Jaeckel e Herrmann; Stutter, Stolze, Badu e Conde; Gaines e Reichwein; Técnico: Rüdiger Ziehl.

Bahia - Jean, Tinga, Tiago, Jackson e Pablo Armero; Renê Júnior, Juninho e Régis; Zé Rafael, Edigar Junio e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

