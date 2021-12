Em primeira coletiva, Tchô diz estar em ascensão na carreira

Demorou, mas o meia Tchô, na teoria o primeiro reforço do Bahia para a temporada, foi enfim apresentado no Fazendão. O jogador está em Salvador desde domingo, 4, mas só foi confirmado na tarde de ontem.

O motivo foi porque o clube pretendia aproveitar exames médicos realizados pelo jogador no seu antigo time, o América-MG. Mas, como os documentos demoraram, o Bahia decidiu fazê-los por contra própria.

Revelado pelo Atlético-MG, o jogador de 27 anos é tido como uma 'eterna promessa' pela imprensa mineira. No Bahia, no entanto, ele quer mostrar que tal status ficou para trás. "Acredito que estou subindo um degrau na minha carreira ao vir jogar aqui", disse. "É um time bicampeão brasileiro e estou muito feliz por ter dado esse passo importante".

Segundo o próprio atleta, o que mais contribuiu para tal fama foi uma lesão em 2008, que atrapalhou sua evolução. "Subi para o profissional do Galo em 2005, mas tive uma fratura na tíbia no momento em que eu estava mais maduro e fiquei sete meses parado. Daí, não consegui voltar tão bem", justificou. "Mas, depois que voltei, tenho feito grandes campeonatos. Subi com o Figueirense em 2013 e no ano passado só não subi com o América por conta dos seis pontos que perdemos fora de campo"

Williams chegou

Quem apareceu ontem no Fazendão foi o contratado mais recente, o meia Williams Santana, outro que veio do América-MG. O jogador ainda não foi confirmado pelo clube, mas já treinou com o resto do grupo.

Tchô espera reeditar a boa dupla que fez com o companheiro em 2014, no Coelho. "A gente conversou por telefone. Como acertei primeiro, fiquei torcendo para que ele viesse para cá, até porque dos 10 gols que fiz na temporada passada, cinco foram com passe do Williams", disse. "Espero que a gente consiga repetir esse sucesso".

