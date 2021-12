Em partida emocionante e recheada de gols, o Bahia ampliou o jejum sem vencer na tarde deste domingo, 24, e foi batido pelo Goiás, no Serra Dourada, pelo placar de 4 a 3. Com o resultado, o Esquadrão alcançou a marca de oito jogos sem vencer na competição, pior sequência da equipe na temporada. Os gols da partida foram anotados por Rafael Moura, Michael, Gilberto Júnior e Marlone, para o Alviverde, enquanto Gilberto, João Pedro e Fernandão descontaram para o Tricolor.

Alex Torres* Em partida de sete gols, Bahia sofre revés diante do Goiás no Serra Dourada

A amarga série de resultados negativos faz com que o Bahia se mantenha ainda mais distante de uma posição vaga na Taça Libertadores da América em 2020. Atualmente, o Esquadrão ocupa a décima posição na tabela com 44 pontos, seis atrás do Corinthians - primeira equipe dentro do G-8 - que ainda não jogou na rodada.

O próximo compromisso do Esquadrão será em solo soteropolitano, na quarta-feira, 27, na Arena Fonte Nova, diante do Atlético-MG. Para o duelo, a empresa que administra a arena realizou uma campanha de Natal, onde o torcedor poderá trocar um brinquedo - que será posteriormente doado para instituições de caridade - pelo bilhete da partida.

Domínio Esmeraldino

A partida começou, relativamente, bastante parelha, com os dois times trocando passes e buscando estudar o melhor espaço para atingir o adversário.

Nessa busca pelo melhor ataque, quem obteve o primeiro sucesso foi o Esmeraldino. Aos 7 minutos, Leandro Barcia evitou a saída de bola e cruzou na área para Rafael Moura mergulhar e abrir o placar. Inicialmente, o bandeira havia invalidado o lance, mas, após revisão do árbitro de vídeo, o tento foi considerado legal.

Não deu tempo do Bahia nem absorver o primeiro gol. Menos de cinco minutos depois, aos 11, o mesmo Leandro Barcia fez ótima jogada pela direita e cruza e mandou para o centro da área. Dessa vez, quem apareceu para mandar para o fundo das redes foi o atacante Michael, após corta-luz de Rafael Moura.

Com o placar em 2 a 0, o Esquadrão parecia sentir o golpe e, apesar de conseguir realizar algumas subidas ao campo de ataque, pecava sempre no último toque, sem oferecer perigo ao goleiro Tadeu. No entanto, o domínio da partida seguia sendo do Alviverde goiano que, ainda no primeiro tempo, aos 32, conseguiu colocar uma bola no travessão do goleiro Douglas Friedrich, depois de boa trama do lateral Marcelo Hermes para a conclusão do meia Thalles.

Antes do fim da primeira etapa, aos 38, Michael saiu cara-a-cara com o zagueiro Juninho, entortou a marcação do defensor e finalizou para boa defesa do arqueiro Tricolor. Com isso, o Bahia foi para o vestiário com a necessidade de mudar completamente a postura para a segunda etapa, no intuito de findar o jejum de triunfos no Brasileirão que já alcança a marca de sete jogos.

Chuva de gols no Serra Dourada

Para a segunda etapa, o comandante Roger Machado resolveu povoar a linha central do esquema tático, sacando o atacante Lucca para dar lugar ao meia venezuelano, Alejandro Guerra. A mudança surtiu efeito e, apesar do Goiás continuar conseguindo criar, o Bahia diminuiu o placar com Gilberto, aos 13, depois de bom contra-ataque puxado pelo Tricolor. O centroavante não marcava há mais de dois meses, encerrando uma a série de 11 jogos sem balançar as redes.

O Bahia começava a esboçar uma possível reação, com uma postura mais dominante na etapa final. No entanto, o Goiás jogou um balde de água fria nas esperanças do Tricolor, aos 25, após Marcelo Hermes mandar a bola na área, Gilberto Júnior apareceu para cabecear e encobrir o goleiro Douglas Friendrich, ampliando o placar.

A resposta veio rápida. Aos 31, João Pedro arriscou de fora da área e mandou no fundo das redes do goleiro Tadeu. Dois minutos depois, antes mesmo que o Bahia pudesse comemorar, o Goiás tratou de fazer mais um e manter a diferença de dois gols no placar. Yago Rocha cruzou na área, Leandro Barcia desviou de cabeça e Marlone - que entrou após Thalles sair machucado - concluiu no contra-pé do arqueiro do Esquadrão.

Já nos acréscimos, Fernandão - que entrou no lugar de Arthur Caike - ainda conseguiu diminuir o placar, mas não foi o suficiente para o Tricolor que amargou mais um revés na competição.

